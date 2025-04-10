В центре им Рошаля состоится первая международная офтальмологическая конференция

18 апреля в стенах детского клинического центра им. Л. М. Рошаля впервые состоится масштабная международная конференция детских офтальмологов «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Научная конференция будет посвящена актуальным темам в области офтальмологии, включая: современные подходы к лечению офтальмотравм у детей, офтальмохирургия в детской практике, организация эффективной офтальмологической помощи юным пациентам, междисциплинарное взаимодействие в офтальмопедиатрии и др.

«На нашей конференции участников ожидает не только насыщенная научная программа, но и уникальная возможность познакомиться с передовыми технологиями в действии благодаря прямой трансляции из операционной. Также предусмотрены обсуждения актуальных вопросов на круглых столах и пленарных заседаниях. Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России. До встречи в солнечном весеннем Красногорске», — сказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект здравоохранения Подмосковья, объединяющий все детские медицинские учреждения региона. Здесь оказывают помощь детям со всей страны, привлекая лучших специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Ежегодно стационарное лечение получают около 15 тысяч пациентов, а амбулаторное — более 150 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.