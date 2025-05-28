В центре амбулаторной онкопомощи Воскресенска пройдет день здоровья

Центр амбулаторной онкологической помощи городского округа Воскресенск приглашает на день здоровья. В рамках дня здоровья жители без онкологического диагноза смогут пройти осмотр для выявления факторов риска развития заболевания и, при необходимости, дополнительное обследование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приглашаются жители, не состоящие на диспансерном учете и не имеющие выявленных онкологических заболеваний. В рамках мероприятия запланирован осмотр онкологом. По результатам осмотра и сбора анамнеза могут быть назначены дополнительные диагностические мероприятия (маммография, КТ легких, анализ кала на скрытую кровь, ПСА).

Медосмотр пройдет в эту субботу, 31 мая, с 9:00 до 14:00 по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, Больничный проезд, д. 1, корп. 2, 4 этаж.

Узнать подробности и записаться можно по номеру: +7 (991) 573-96-46. Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.