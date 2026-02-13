В Томске спустя 15 лет вновь заработал круглосуточный вытрезвитель

В Томском наркологическом диспансере спустя 15 лет начало работу специализированное отделение временного пребывания для лиц, находящихся в алкогольном опьянении, сообщает «Царьград» .

Корпус на улице Рабочей, 17А, открыт круглосуточно. Помещения были отремонтированы, обустроены комнаты для мужчин и женщин (на 6 и 4 места соответственно), санузлы, а также комнаты для дежурной бригады.

Здесь будут обеспечивать пребывание граждан до полного вытрезвления, однако срок не может превышать 24 часа. Если будут обнаружены серьезные нарушения здоровья, таких людей переведут в стационарные медицинские учреждения.

По словам руководителя департамента здравоохранения Роберта Фидарова, эта мера направлена на усиление безопасности в городе и уменьшение числа смертельных случаев. Кроме наблюдения, сотрудники отделения будут выполнять первичный медицинский осмотр и, если потребуется, предоставлять неотложную помощь.

Данный проект реализован на основании областного закона, принятого в декабре 2023 года и разрешающего создание подобных учреждений. Ранее вытрезвители в Томске прекратили работу вследствие реформы системы МВД в 2011 году. После того как в 2020 году Государственной думой был одобрен соответствующий федеральный закон, субъекты РФ получили возможность возвращать такие учреждения по собственному решению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.