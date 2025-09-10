В Талдомском округе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Ежегодно прививочная кампания охватывает не только детей, но и взрослых. Медицинские учреждения Талдомского городского округа уже готовы принять всех желающих и предложить вакцинацию в удобное время, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из первых пришел на вакцинацию глава Талдомского городского круга Юрий Крупенин с заместителем, Председатель Совета депутатов Михаил Аникеев с депутатами и представителями структурных подразделений. Вакцина безопасна и прошла все необходимые испытания. Кроме того, вакцинация помогает не только защитить себя, но и предотвратить распространение вируса среди населения.

Прививки доступны в поликлинике Талдомского городского округа. Чтобы избежать очередей, рекомендуется заранее записаться на прием. Важно помнить, что вакцинация особенно рекомендуется людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.