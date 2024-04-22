В Талдоме провели лекцию о донорстве

В местном отделение партии «Единая Россия» Талдомского округа прошла лекция о донорстве. Мероприятие приурочено к Национальному дню донора в России, прошло в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

В преддверии празднования Национального дня донора сторонники партии «Единая Россия» организовали просветительскую лекцию о донорстве, и помогли им в этом сотрудники Талдомской больницы, старшая медицинская сестра хирургического отделения Юлия Беляева и старшая медицинская сестра реанимационного отделения Светлана Горькова.

«Донором крови может стать любой человек в возрасте от 18 лет, вес которого больше 50 кг, при отсутствии противопоказаний. Вы можете сдать кровь сегодня и, в дальнейшем, делать это регулярно. А также рассказать своим друзьям и родственникам — возможно, среди них тоже найдутся желающие сдать кровь», — сказала Юлия Беляева.

Сотрудники больницы рассказали о важности донорства, какие группы крови существуют, как хранится кровь и в каких случаях донорская кровь необходима. Вспомнили недавний случай, произошедший в «Крокус Сити», когда люди «текли» рекой, чтоб помочь каждому пострадавшему в этом теракте.

Лекция была очень интересной и познавательной, молодогвардейцы задавали много интересующих вопросов.

«Мы сегодня получили массу полезной информации, две замечательные медсестры очень доступно рассказали нам о важности донорства, какие бывают жизненные случаи, когда кровь спасает людей и как она необходима. Вот такие отличные сотрудники работают в нашей Талдомской больницы, с ними ничего не страшно. Спасибо Вам огромное, за ваш важный труд!» — поблагодарили лектора молодогвардейцы.

Сотрудники местного отделения партии «Единая Россия» также являются донорами, и принимают участие, практически, в каждой донации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.