В Талдоме хирурги удалили 30-сантиметровую грыжу у пациентки

Хирурги Дубненской больницы в Талдоме прооперировали пожилую женщину с гигантской вентральной грыжей размером 25×30 сантиметров и потерей домена более 40%. Для восстановления брюшной стенки врачи применили современную методику TAR-пластики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в хирургическое отделение с редкой и сложной патологией — вентральной грыжей, при которой внутренние органы выходят за пределы брюшной стенки. Такое состояние вызывает боль и может привести к серьезным осложнениям. Перед вмешательством женщине провели полное обследование, включая компьютерную томографию, чтобы точно определить размеры грыжи и объем тканей для восстановления.

«В ходе операции мы применили современный метод — TAR-пластику передней брюшной стенки. Установили специальный сетчатый имплант не поверх мышц, а под мышечный слой. Такой подход считается золотым стандартом при лечении гигантских грыж с потерей домена, так как снижает риск рецидива», — рассказал заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин.

После операции пациентка несколько дней находилась под круглосуточным наблюдением в реанимации. Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в хирургическое отделение для реабилитации. В настоящее время женщина выписана домой, чувствует себя хорошо и продолжает наблюдение у хирурга в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.