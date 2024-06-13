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В Ступине проведут контрольную закупку препаратов через интернет-аптеку «Мособлмедсервис»

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел плановый Здравчас. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с главным врачом Ступинской клинической больницы, представителями Центра медицинской инспекции здравоохранения Московской области, директором муниципального центра управления регионом и профильными заместителями.

На повестке дня — рассмотрение обращений жителей за период с 30 мая по 5 июня, организация выдачи лекарственных препаратов через интернет-аптеки в амбулаториях населенных пунктов округа.

Среди жалоб ступинцев — некорректное отношение работников медучреждений к пациентам.

По словам Светланы Чудаковой, главного врача Ступинской клинической больницы, жалобы жителей прорабатываются с персоналом. Сотрудники, виновные в нарушении профессиональной этики, наказываются штрафом.

Согласно приведенной статистике, жители испытывают сложности с записью на прием к узким специалистам. Данная проблема связана с нехваткой кадров и недостаточным информированием больницей населения о правилах записи к врачам.

В округе действует ряд федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки для медработников. Больнице рекомендовано усилить работу по привлечению новых специалистов, в том числе выпускников профильных вузов. Информационная работа также будет усилена.

Участники встречи рассмотрели возможность выдачи лекарственных препаратов из интернет-аптек в амбулаториях населенных пунктов: Алфимово, Дубнево, Городище и Татариново, Ивановское, Аксиньино, Лужники.

В ближайшее время будет проведена контрольная закупка препаратов через интернет-аптеку «Мособлмедсервис» для оценки эффективности работы поставщика и аптечных пунктов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.