В строящемся здании поликлиники Королева начали монтаж отопления и вентиляции

В марте прошлого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству поликлиники на 1000 посещений в смену в Королеве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня на площадке по улице Циолковского уже возвышается пятиэтажное здание — здесь завершили все монолитные работы, кладку наружных стен и монтаж кровли.

На объекте трудятся 210 рабочих и 8 единиц техники. Специалисты приступили к монтажу систем отопления и вентиляции будущей поликлиники, устройству вентилируемого фасада, внутренних перегородок, стяжке пола, отделочным работам и установке витражей.

Новая современная поликлиника станет самой крупной не только в Королеве, но и в Подмосковье. Она сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, предусмотрен здесь и травмпункт на 100 посещений.

В медучреждении будут сосредоточены все основные направления медпомощи, отделения профилактики и реабилитации, онкоцентр, дневной стационар. Планируется, что в новом центре будут работать около 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена.

Поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием, предназначенным для диагностики различных заболеваний, проведения профилактических осмотров и оказания квалифицированной медицинской помощи. Завершение строительства планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.