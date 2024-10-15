В стоматологию Коломны поступила новая медтехника

«Новые установки оснащены системами визуализации, что позволяет доктору проводить более качественное лечение, а пациенту, при желании, — оценить состояние ротовой полости до и после лечения. На блоке ассистента имеются дополнительные системы подачи воздуха и воды, а сама установка имеет и ручное, и ножное управление, что очень удобно для врача. Кроме того, установка укомплектована скалерами, которые расширяют возможности врача-терапевта на приеме: теперь специалист может не только провести лечение зуба, но и снять зубные отложения», — рассказала заведующая стоматологической поликлиникой Коломенской больницы Елена Мокийчук.

Благодаря поступлению нового оборудования в стоматологической поликлинике смогли переоснастить два рабочих места врачей стоматологов-терапевтов. Доктора уже прошли инструктаж и приступили к работе на новых установках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.