В Старобельске один раненый находится в критическом состоянии

Один из пострадавших при теракте в Старобельске находится в критическом состоянии, еще пятеро — в тяжелом. Об этом сообщил замглавврача Луганской клинической больницы Дмитрий Котуха, сообщает RT .

По словам Дмитрия Котухи, все пострадавшие получили тяжелые травмы в результате удара. Один пациент находится в критическом состоянии, еще пятеро врачи оценивают как тяжелых.

У раненых диагностированы минно-разрывные травмы и повреждения, полученные под завалами. У двоих зафиксированы травмы глаз, еще один пациент поступил с ранением брюшной полости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами на месте обрушения в Старобельске могут находиться 18 детей. Спасательные работы продолжаются.

