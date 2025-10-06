В Совфеде хотят заставить некоторых россиян платить за ОМС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой обязать неработающее трудоспособное население самим платить взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС). Сумма может составить примерно 45 тыс. рублей ежегодно, сообщает РИА Новости .

«Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве — они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» — спросила Матвиенко во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Сенатор подчеркнула, что «любой здоровый россиянин» может заплатить 45 тыс. рублей в год. Эта сумма, как она считает, небольшая.

Матвиенко добавила, что в РФ тратят крупные суммы средств на неработающее население. Это не касается детей, пенсионеров, инвалидов. Она подразумевает молодых людей работоспособного возраста, которые нигде не работают. Те либо задействованы в теневой занятости, либо просто ничего не делают. Сенатор предложила «отработать» этот вопрос.

Также Матвиенко заявила, что никаких непродуманных решений в ущерб российскому населению принимать не будут. Общество само должно ответить, как поступать в этой ситуации.

По ее словам, если у человека есть скрытые доходы, то ему необходимо делать взносы в социальные и иные фонды.

