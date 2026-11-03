В Солнечногорской больнице выявляют рак кожи с помощью FotoFinder

Пациенты Солнечногорской больницы проходят обязательный скрининг на аппарате FotoFinder при обращении к онкологу. Цифровая система помогает выявлять злокачественные новообразования кожи на ранних стадиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Система FotoFinder позволяет увеличивать изображение родинки или пигментного пятна в десятки раз с высоким разрешением. Алгоритмы искусственного интеллекта Moleanalyzer Pro анализируют симметрию, структуру и цвет новообразования, помогая врачу отличить доброкачественный процесс от потенциально опасного. Процедура занимает несколько минут, безболезненна и, по информации министерства, не имеет противопоказаний.

«Внедрение обязательного скрининга на аппарате FotoFinder для всех пациентов, обращающихся к онкологу, позволяет нам выявлять злокачественные новообразования кожи на ранних стадиях развития. Это не просто диагностика, это хорошо налаженная система, которая приводит к снижению онкологических заболеваний в нашем округе», — прокомментировал заведующий кожно-венерологическим отделением Солнечногорской больницы, врач-дерматовенеролог Константин Михайлов.

Пройти обследование у онколога с использованием высокоточной цифровой диагностики можно по направлению терапевта или в рамках профилактического осмотра — диспансеризации. Запись доступна по номеру 122, через портал госуслуг, «Здрав.Мосрег», чат-бот «Денис» в МАКС, «Добродел.Здоровье» или в регистратуре поликлиники.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.