В Солнечногорске провели форум о репродуктивном здоровье молодежи

Региональный форум «Репродуктивное здоровье молодежи» впервые состоялся 26 октября в колледже «Подмосковье» в деревне Козино городского округа Солнечногорск. Он объединил свыше 200 студентов, профессоров, педагогов, врачей и медицинских психологов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум организовали координационный совет по здравоохранению Московского областного отделения «Союза женщин России», солнечногорское отделение организации и колледж «Подмосковье». Его цель — сформировать у молодежи осознанное отношение к здоровью и семейным ценностям.

Участников приветствовали председатель совета депутатов Марина Веремеенко, главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова и директор колледжа Антонина Юдина.

«Задача — научить молодежь заботиться о своем здоровье и профилактировать развитие серьезных заболеваний», — отметила Лариса Борисова.

По ее словам, в колледже учатся около 1000 будущих медицинских сестер и фельдшеров.

Специалисты Московского областного перинатального центра и МОНИКИ обсудили со студентами здоровье будущих родителей, создание семьи, профилактику заболеваний и ежегодную диспансеризацию. Также речь шла о питании, вредных привычках, физической активности, вакцинации, профилактике инфекций, передающихся половым путем, психологических границах и уважении в отношениях.

Профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный терапевт Московской области Наталья Санина выразила надежду, что беседы о здоровье и семейных ценностях будут проводить во всех округах региона.

Программа включала тренинг и лекции экспертов. Студенты задавали вопросы, получали рекомендации и разбирали распространенные мифы. Глава округа Константин Михальков подчеркнул важность открытого общения молодежи со специалистами и ответственности за собственное здоровье.

Сотрудники Солнечногорской больницы также провели обследование для всех желающих студентов, позволившее получить первичную оценку состояния здоровья.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» — https://max.ru/id5044013302_gos; главы округа Константина Михалькова — https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.