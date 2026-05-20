В Солнечногорске Подмосковья улучшили медуслуги через QR-опросы

Проект QR-анкетирования более года работает в поликлиниках и стационарах Солнечногорска, позволяя пациентам оценивать качество медицинских услуг. За это время жители заполнили свыше 560 анкет, обращения оперативно анализируют и отрабатывают, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При наличии замечаний специалисты связываются с заявителем, чтобы уточнить детали и принять меры.

«QR-коды размещены в холлах, у кабинетов врачей и на постах медперсонала. Через них пациенты и их родственники могут быстро оставить отзыв, сообщить о проблеме или поблагодарить сотрудников. Важно, что каждое обращение анализируют. Это помогает видеть проблемные моменты и принимать решения для улучшения качества обслуживания и работы наших медучреждений», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что оставить отзыв о работе медучреждений также можно по горячей линии главы, через портал «Добродел», социальные сети и госуслуги. В прошлом году специалисты отработали более 3,5 тыс. обращений жителей по медицинской тематике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.