В Солнечногорске наградили сотрудников скорой помощи

Торжественное мероприятие ко Дню работника скорой помощи прошло 28 апреля в Солнечногорске. Медиков и водителей Солнечногорской и Крюковской подстанций отметили почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Замглавы округа Ирина Тишина и председатель совета депутатов Марина Веремеенко поблагодарили сотрудников за профессионализм, ответственность и самоотверженность, подчеркнув их вклад в сохранение жизни и здоровья жителей.

«Ваш труд — это ежедневный подвиг: вы спешите на помощь в любое время суток, действуете быстро и точно, дарите людям надежду и спасаете жизни. Отдельное спасибо — заведующему нашей подстанцией Артему Викторовичу Рахманов у. Под его руководством коллектив показывает высокий профессионализм и сплоченность, а это значит, что жители нашего округа могут быть уверены: помощь придет вовремя», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С концертными номерами выступили солисты Сергей Козлов, Наталья Курилина и Светлана Карымшакова. Они исполнили композиции «Ангелы в белых халатах», «Дорогами добра» и «С праздником».

На Солнечногорской подстанции работают 177 человек, в том числе 107 медработников, а также водители, диспетчеры и хозяйственный персонал. В Крюковской подстанции трудятся 70 медицинских работников и 27 водителей. За год специалисты выполняют более 35 тыс. выездов по всему округу, ежедневно на линию выходят 13–15 бригад.

Ранее в апреле заведующий Солнечногорской подстанцией Артем Рахманов получил областную награду от губернатора Андрея Воробьева. Церемония прошла в доме правительства Московской области в рамках II межрегионального съезда специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.