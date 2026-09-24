В Солнечногорске 21–27 сентября врач рекомендует проверить легкие

Заведующая Центром здоровья Солнечногорской больницы Наталья Шибеко в неделю с 21 по 27 сентября рассказала о факторах риска для легких и важности спирометрии для раннего выявления нарушений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наталья Шибеко назвала курение, повышенный индекс массы тела и недостаток движения факторами, которые ухудшают работу легких.

«На эти факторы можно влиять: бросить курить, наладить правильное питание, добавить кардионагрузки, ходьбу и плавание», — пояснила заведующая Центром здоровья Солнечногорской больницы.

По словам врача, кардионагрузки увеличивают емкость дыхательной системы, а снижение веса уменьшает давление на диафрагму. Оценить состояние легких и эффективность принятых мер помогает спирометрия — безопасное измерение объема и скорости воздушного потока. Исследование проводят в Центральной поликлинике в кабинете № 402 с 8:00 до 20:00 по направлению лечащего врача.

Спирометрия позволяет обнаружить скрытые нарушения до появления выраженных симптомов. Шибеко также напомнила о важности вакцинации и коррекции образа жизни для сохранения здоровья легких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.