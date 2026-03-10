В Солнечногорске 10,2 тыс жителей прошли диспансеризацию

Более 10,2 тысячи жителей городского округа Солнечногорск прошли диспансеризацию с начала 2026 года. Очередной Единый день диспансеризации состоялся 7 марта, обследование прошли 78 человек, из них 33 направлены на дообследование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорской больнице сообщили, что у большинства пациентов выявлены факторы риска хронических неинфекционных заболеваний — курение, избыточная масса тела, ожирение и гиподинамия. У ряда обратившихся диагностированы гипертоническая болезнь и сахарный диабет. У пациентов с ранее установленными хроническими заболеваниями специалисты оценили текущее состояние и эффективность назначенной терапии.

«Медицинские учреждения Солнечногорска оснащены передовым диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Квалифицированные врачи отреагируют на любые отклонения, назначат дополнительные обследования и при необходимости подберут курс лечения. Своевременная забота о своем организме позволяет продлить активную и полноценную жизнь», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Единые дни диспансеризации проходят по субботам два раза в месяц. Ближайший запланирован на 21 марта. Обследование можно пройти во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

«После оформления информированного добровольного согласия пациент проходит анкетирование, которое позволяет выявить факторы риска, анамнез и наличие отягощенной наследственности. Затем проводится комплекс обследований: анализ крови, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиография, флюорография, маммография у женщин старше 40 лет, осмотр акушера-гинеколога и консультация терапевта. При наличии показаний пациент направляется к узким специалистам», — пояснила заведующая отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерина Андросова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.