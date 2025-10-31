В Симферополе 69-летний мужчины поправлял здоровье марихуаной

Зная об обезболивающим эффекте марихуаны, мужчина в мае этого нет заказал семена конопли в теневом сегменте интернета и посеял их на своей территории. Растения культивировались на огороженном участке, недоступном для наблюдения благодаря высокому ограждению. К осеннему периоду растения созрели, и преступник приступил к высушиванию собранного урожая в подсобном помещении.

В результате обыска на территории домовладения подозреваемого, проведенного сотрудниками управления по борьбе с наркотиками городского отдела МВД России по Симферополю, было обнаружено 13 кустов конопли и свыше 21 килограмма высушенной марихуаны. Задержанный сообщил, что не занимался распространением наркотических веществ, а выращивал и сушил каннабис для личного употребления с целью уменьшения болей, вызванных онкологией, хотя и признавал незаконность своих действий.

В данный момент документы уголовного дела, открытого по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утвержденным обвинительным актом направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

