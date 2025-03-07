В школах сахарного диабета Подмосковья обучение прошли порядка 60 тыс человек

В Московской области для пациентов с сахарным диабетом работают школы, где врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На данный момент в Московской области работают 122 школы сахарного диабета. Важно понимать, что течение болезни зависит и от самого пациента. Обучение в школе сахарного диабета особенно важно для людей, впервые сталкивающихся с диагнозом, так как здесь они смогут получить необходимую поддержку и информацию. Всего обучение в школах прошли почти 60 тыс. человек, а с начала этого года почти 7 тысяч», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.