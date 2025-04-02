В школах паллиативного пациента Подмосковья обучились более 250 человек в 2025 г

В Московской области работают 37 школ паллиативного пациента, где могут пройти обучение родственники и соцработники. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе занятий специалисты школ рассказывают об основах правильного ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий дома. Всего с начала этого года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже более 250 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение проводится бесплатно. Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.