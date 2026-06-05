В Шатурском округе больница получила 3D-видеосистему для операций

Новую 3D-видеосистему для лапароскопических операций установили 3 июня в хирургическом отделении рошальского стационара Шатурской больницы. Оборудование закупили по Народной программе «Единой России» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современная система компании Olympus формирует высококачественное трехмерное изображение и позволяет врачам детально визуализировать внутренние органы и ткани во время операций. Применение 3D-технологий повышает точность вмешательств, снижает травматичность и сокращает их продолжительность.

«Новое оборудование формирует высококачественное трехмерное изображение, позволяя врачам максимально детально визуализировать внутренние органы и ткани во время операций. Использование 3D-технологий значительно повышает точность хирургических вмешательств. Кроме того, система позволяет минимизировать травматичность воздействия на ткани и сократить время проведения операций», — рассказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

Система оснащена набором световых фильтров, включая инфракрасный. Он помогает выявлять процессы, характерные для онкологических заболеваний на ранних стадиях, что расширяет диагностические возможности во время операций.

В комплект также входит видеорегистратор для фото- и видеосъемки этапов или всей операции. Это позволит анализировать проведенные вмешательства и использовать материалы для обучения специалистов. Вместе с видеосистемой больница получила набор современных лапароскопических инструментов. В 2027 году аналогичный комплекс планируют приобрести для стационара Шатуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.