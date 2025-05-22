В Шатуре участники акции по сдаче крови ответственно подошли к процедуре

«Люди смогли принять участие в сдаче донорской крови в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Мы считаем, что кровь — переливающаяся ценность. Будет очень здорово, если одни люди окажутся полезными для других», — отметила один из организаторов акции Наталья Семенова.

В том, что донорство является исключительной возможностью подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается и спасти его жизнь, уверен и Вячеслав. Он Почетный донор. В этот раз у него была 52 по счету кроводача. Впервые донором он стал еще в 1983 году.

«Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины чуть реже — четыре. Между донациями должен соблюдаться временной промежуток — не менее 60 суток», — рассказали специалисты Московского областного центра крови.

По словам директора Дома культуры им. А. А. Косякова Сергей Никонова, он каждый раз, когда в округе работает выездная квалифицированная бригада Московской станции переливания крови, приходит, чтобы принять участие в безвозмездной кроводаче.

За три часа работы специалистов областного центра в Шатуре, желающих сдать кровь оказалось более десяти человек. По состоянию здоровья не все были допущены до кроводачи.

«Перед каждой сдачей крови происходит проверка самочувствия человека, измеряются пульс и давление, берутся анализы. Очень важно убедиться, что на момент забора крови донор здоров и готов к процедуре. Если нет никаких противопоказаний для донации, то никому не отказываем. Стандартный объем заготовки крови составляет 450 мл», — пояснил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Александр Калёнков.

Стать участником донорской акции шатуряне смогут еще и 23 мая. Выездная бригада будет работать на территории Дворца спорта «Шатура» по адресу проспект Ильича, д. 65. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. Предварительная запись не требуется. При себе обязательно иметь паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.