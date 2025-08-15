В Шатуре готовится к открытию новый здравпункт

В поселке Пустоши округа Шатура завершено строительство фельдшерского здравпункта. Ведется пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели, оформление разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

Здание построено по технологии модульного строительства. Фельдшерский здравпункт площадью 200 кв. м рассчитан на 36 посещений в смену.

В нем разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, 2-местная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. ФЗП будет оснащен современным оборудованием.

Открытие планируется осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.