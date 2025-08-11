В Шаховскую больницу поставили инновационное медицинское оборудование

Шаховская больница получила два современных устройства: светодиодный хирургический светильник и систему эндоскопической визуализации (стойка лапароскопическая). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти инструменты помогут повысить качество медицинских услуг для пациентов. Благодаря точной регулировке интенсивности света и минимальному тепловому излучению новый светодиодный светильник создает идеальные условия освещения операционного поля, что повышает точность манипуляций.

Новая система эндоскопической визуализации даст возможность проводить малотравматичные операции с минимальной кровопотерей и коротким периодом восстановления пациентов.

Инновационное оборудование поступило в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области.

Наша цель — повысить качество медицинской помощи для жителей муниципалитета. Благодаря современным технологиям пациенты смогут получать высококачественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.