В Шаховской Подмосковья прошел День донора в районной больнице

В Шаховской центральной районной больнице 21 января прошел выездной сбор крови. Жители округа заранее получили информацию о мероприятии через средства массовой информации. Будущим донорам рассказали о правилах подготовки к процедуре и дали рекомендации по восстановлению после сдачи крови.

Заведующая Волоколамского отделения переливания крови Светлана Орлова сообщила, что в акции приняли участие 28 человек, а компоненты крови были взяты у 25 из них. Всего за день удалось собрать 11 литров 250 миллилитров крови. Специалист отметила высокий уровень организации мероприятия в больнице.

Донорство крови помогает спасать жизни пациентов, нуждающихся в переливании. Одна донация способна спасти до трех человек. В больнице планируют регулярно проводить дни донора для поддержания стабильных запасов крови и формирования традиции участия граждан в общественно полезных делах.

Следующий День донора запланирован на 8 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.