В Серпухове стартовала «Эстафета добра»

Министерство здравоохранения Подмосковья, Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и один из банков страны запустили акцию «Эстафета добра», приуроченную к международному дню защиты детей. Первыми участниками доброй инициативы стал Малаховский детский туберкулезный санаторий городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В канун праздника семь медицинских учреждений Подмосковья превратились в островки радости и веселья. В детских отделениях развернулись настоящие сказочные представления: маленьких пациентов ждали встречи с любимыми героями, веселые песни, добрые шутки и, конечно же, подарки, которые помогут создать по-настоящему праздничное настроение.

Это только начало большого пути — в дальнейшем эстафету подхватят и другие медицинские учреждения Московской области, расширяя географию добрых дел.

Особую значимость акции придает активное участие руководителей медицинских организаций, которые примут непосредственное участие в проведении торжества.

Главная цель мероприятия — создать атмосферу праздника для маленьких пациентов, подарить им радостные эмоции и способствовать их скорейшему выздоровлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.