В Серпухове сотрудники предприятия прошли диспансеризацию на работе

Выездную диспансеризацию для сотрудников АО «Тепло-Изоляционная Компания» провели 12 марта в Серпухове. Работники прошли обследование без отрыва от производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медики организовали обследование прямо на территории предприятия. Сотрудники сдали анализы крови, сделали ЭКГ и флюорографию. На прохождение процедур потребовалось около 30 минут.

Формат выездной диспансеризации позволяет работникам проверить здоровье даже в период высокой производственной нагрузки. По словам организаторов, этого времени достаточно, чтобы убедиться в отсутствии проблем или своевременно выявить заболевание.

Пройти диспансеризацию также можно в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записаться можно через портал госуслуг или по телефону 122.

«Ваше здоровье — в ваших руках», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.