В Серпухове работают 24 пункта вакцинации

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В осенне-зимний период вакцина — самый эффективный способ защитить свой организм. Сделанная прививка снижает вероятность заболеваний и уменьшает риск осложнений, способствует формированию иммунитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

С каждым годом в Серпухове увеличивается количество жителей, ответственно относящихся к своему здоровью.

В городском округе работают 24 стационарных пункта, где можно пройти вакцинацию. Они расположены на базе поликлинических отделений и амбулаторий, медсанчастей и больницы Пущинского научного центра РАН.

Для удобства жителей около ТЦ «Атлас» работает мобильный ФАП Серпуховской больницы. Каждый вторник с 10:00 до 13:00 вакцинироваться может любой желающий. Запись не требуется.

«Уважаемые серпуховичи! Помните, что забота о вашем здоровье — в ваших руках», — напомнил гражданам глава Серпухова Сергей Никитенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.