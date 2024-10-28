В Серпухов поступили 14 новых морозильных камер для хранения плазмы крови

Серпуховская районная больница получила 14 новых морозильных камер для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов. Оборудование было приобретено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые морозильные камеры нужны медицинскому учреждению для хранения готовой к переливанию плазмы. Плазма — это та белковая фракция, которую необходимо переливать практически при всех кровопотерях, при всех острых состояниях», — пояснил заведующий отделением переливания крови Серпуховской больницы Александр Затейщиков.

Эти современные камеры обладают возможностью контролировать температуру, влажность и другие параметры, необходимые для длительного хранения плазмы. Благодаря этому, врачи имеют возможность провести все необходимые проверки на вирусы и другие патогены, обеспечивая безопасность для пациентов, которые получат этот ценный биологический материал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.