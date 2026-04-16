В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после отравления перекисью

В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину, который по ошибке выпил 33% раствор перекиси водорода. Пациента доставили в больницу на скорой помощи и госпитализировали в реанимацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в Сергиево-Посадскую больницу после того, как он случайно сделал глоток перекиси водорода высокой концентрации — 33%. Такой раствор используется, как правило, для обслуживания бассейнов. Для сравнения, 3% перекись применяют для обработки ран, а 6% — для стерилизации инструментов.

По словам пациента, жидкость была перелита в бытовую емкость без подписи. Он сделал один глоток, сразу почувствовал опасность и вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

«Мы выполнили гастроскопию, которая выявила характерные изменения в стенке пищевода и желудка — следы химического ожога. В реанимации за пациентом наблюдали несколько дней. Далее контролировали функцию почек, чтобы не допустить развития острой почечной недостаточности — одно из типичных осложнений при отравлениях», — пояснила заведующая хирургическим отделением №3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова.

Затем пациента перевели в хирургическое отделение. Ему проводили инфузионную, антисекреторную и антацидную терапию для снижения секреции соляной кислоты и кислотности желудочного сока. После курса лечения мужчина пошел на поправку и был выписан домой.

Врачи рекомендуют обязательно подписывать емкости при переливании потенциально опасных растворов, чтобы избежать подобных случаев.

