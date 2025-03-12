В Сергиевом Посаде начали делать прививки против клещевого энцефалита

Сергиево-Посадская больница проводит вакцинацию от клещевого энцефалита. Прививки делаются по системе ОМС и входит в национальный календарь прививок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе уже зафиксирован первый укус клещом. Пострадавшая женщина — владелица собаки — обратилась в травмпункт лечебного учреждения.

«Женщина выгуливала пса в черте города, в лесопарковой зоне. Вероятно, в этот момент и произошел укус клеща. Для того, чтобы насекомое присосалось, требуется всего лишь двадцать минут. Март выдался аномально теплым, поэтому уже сейчас следует начинать пользоваться репеллентами при посещении лесов, парков. В случае укуса насекомым, не пытайтесь извлечь его самостоятельно. Необходимо обратиться в травмпункт, который работает круглосуточно», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Сергиево-Посадской больницы Юрий Виноградов.

Врач удалил клеща. Сам по себе укус не опасен, но насекомое может быть переносчиком болезни Лайма (боррелиоза) или клещевого энцефалита. В случае развития инфекции эти вирусы могу привести к инвалидизации пациента. Поэтому важно сдать насекомое на анализ. В соответствии приказом регионального Минздрава с 2022 года исследование клеща на наличие маркеров вируса клещевого энцефалита и других инфекций — платное. Полный комплекс обойдется от 1650 рублей (клещ, обитающий в нашей полосе) до 2100 рублей. Цена зависит от того, откуда клещ был привезен, если из южных регионов, то здесь не исключается большее количество инфекций у насекомого.

Избежать укуса насекомого помогают репелленты и соответствующая одежда, которая покрывает тело. Надевайте высокие носки, сапоги и тщательно осматривайте себя и близких после похода в лес на прогулку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.