В Сергиево-Посадской больнице подхватили «Эстафету добра»

В детском отделении Сергиево-Посадской больницы подхватили «Эстафету добра», которая стартовала по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе округа.

Ребят с праздником поздравили участники «Движения Первых» и банк ВТБ при поддержке Министерства здравоохранения Подмосковья и областной организации профсоюза медицинских работников.

Уютная «Добрая комната» Сергиево-Посадской больницы собрала ребят, в гости к которым пришли очаровательные пупсы. Маленьких пациентов развлекали веселыми песнями, добрыми шутками и, конечно же, всем вручили подарки, которые помогут создать по-настоящему праздничное настроение

Каждый родитель старается сделать, все чтобы защитить ребенка от невзгод и болезней, но случается, что малыши становятся пациентами педиатров, хирургов и врачей других специальностей. К счастью, они не только лечат их своим мастерством, но и стараются создать уют в больничных стенах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.