В Сергиево-Посадской больнице объяснили сроки появления записей на Госуслугах

Медицинские документы поступают в личный кабинет на Госуслугах и в уведомлениях мессенджера МАКС. Один из распространенных видов — выписной эпикриз по законченному случаю.

Заведующий районной поликлиникой Алексей Булдаков пояснил, что такой эпикриз не обязательно связан со стационарным лечением. Его формируют и после приема врача, диспансеризации или профилактического осмотра. Врач заполняет талон амбулаторного пациента со сведениями об услуге, диагнозе и записи. При закрытии талона формируется эпикриз.

Документ может появиться в день обращения или позднее. Задержки от нескольких дней до месяца и более связаны с работой ЕМИАС и регламентом обмена данными с Реестром электронных медицинских документов и Госуслугами.

При профосмотрах и диспансеризации взаимодействие больницы, страховщиков и пациентов регулируют нормативные акты. После подтверждения обследований оформляют карту диспансеризации. Больница также использует сведения о платных обследованиях из частных медцентров для формирования документов и полноценного диспансерного наблюдения. При выявлении отклонений пациенту оказывают необходимую помощь по ОМС.

Ошибки могут возникать из-за человеческого фактора или технических сбоев. При неточностях нужно обратиться к врачу, оформившему документ, или в регистратуру. Обновление информации на Госуслугах может занимать до трех месяцев из-за особенностей работы портала.

Вопросы о получении и содержании документов принимают по будням в официальном чате больницы «Сергиев-Посад. Здоровье»: https://max.ru/join/F-goWl84F9gcN1Xr-SiXfbBW7JrhMDSN8R25emy5DZA.

Горячие линии работают по будням: +7 (999) 277-25-52 — с 8:00 до 17:00; +7 (498) 602-03-59, добавочный 18007, — с 9:00 до 18:00.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.