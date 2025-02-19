В Сергиево-Посадской больнице начала работать руководитель центра анестезиологии

Анастасия Полунина начала работать в Сергиево-Посадской больнице в начале февраля этого года. Ранее доктор трудилась в городской клинической больнице в Москве в должности заведующего отделением анестезиологии и реанимации. В Сергиево-Посадскую больницу пришла по приглашению заместителя главного врача по медицинской части Антона Кутчера, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы познакомились с ним в Санкт-Петербурге на научной конференции по анестезиологии и реанимации. Антон Викторович был весьма убедителен, и я решила попробовать себя на новом месте. Здесь множество пациентов, разных профилей, много задач — для меня это своего рода вызов. Мне здесь интересно», — поделилась заведующая центром анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

Анастасия Полунина воспользовалась программой по компенсации аренды жилья и уже сняла квартиру неподалеку от работы.

Работа по привлечению кадров является одной из приоритетных задач министерства здравоохранения Московской области.

В начале года были повышены суммы компенсации аренды жилья по всему Подмосковью. В Сергиево-Посадском округе врачам выплачивают в Сергиево-Посадском округе теперь 25 000 рублей ежемесячно для медработников и 37 500 рублей для супругов-медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.