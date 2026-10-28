В Сергиево-Посадской больнице начала работать педиатр София Ставецкая

София Ставецкая окончила Ярославский государственный медицинский университет, а первые три курса училась в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. До этого она два года работала в аптечной организации. В должности педиатра врач работает первый месяц.

«В медицину я пришла по примеру своей старшей сестры. Педиатрию выбрала потому, что мне нравится работать с детьми. Мне близок активный ритм работы с детьми: здесь больше динамики, чем с хроническими заболеваниями у взрослых, и нужно всегда быть готовым оперативно помочь», — рассказала София Ставецкая.

Врач считает важными внимательное отношение к пациентам и доверие. Особого внимания, по ее словам, требует осмотр новорожденных, которые не могут описать самочувствие. С маленькими детьми она использует игровые приемы для снижения тревожности, а с подростками выстраивает открытый диалог: излишняя строгость может помешать контакту.

Важным уроком во время учебы стал разбор случая синдрома Картагенера на занятиях по пульмонологии. При этом редком генетическом заболевании нарушается работа ресничек дыхательных путей и наблюдается декстрокардия — расположение сердца справа. София Ставецкая вспомнила, что, сосредоточившись на выслушивании легких, не заметила необычного расположения сердца. Этот случай показал ей важность тщательной и всесторонней оценки состояния пациента.

Доктор пожелала детям крепкого здоровья и безболезненных прививок, а родителям — найти «своего» педиатра. Она также подчеркнула важность вакцинации для защиты от опасных инфекций.

Привлечение кадров — приоритетная задача программы модернизации первичного звена, которую реализует министерство здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.