В сентябре более 170 студентов заключили договоры со скорой в Подмосковье

Студенты Московского областного медицинского колледжа в сентябре заключили более 170 договоров о целевом обучении с областной станцией скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кадровая служба Московской областной станции скорой медицинской помощи встретилась со студентами Шатурского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Серпуховского и других филиалов областного медколледжа. Студентам рассказали об учебной практике, условиях целевого обучения, трудоустройстве, профессиональном росте и социальных программах для молодых медиков.

«Более 170 наших будущих коллег уже подписали договоры о целевом обучении с Подмосковной скорой», — сообщила заместитель главного врача станции Наталья Дзуцева.

В Орехово-Зуевском филиале 21 сентября договоры подписали 15 первокурсников: 13 будущих фельдшеров и две медсестры. Подписание организовали в колледже, чтобы студенты не пропускали занятия.

«Это позволяет не отрывать ребят от учебного процесса», — пояснил директор филиала Рамиль Арифулин.

Студенты-целевики, которые учатся на отлично, получают повышенную стипендию. Среди их наставников — фельдшер Виолетта Фомичева, окончившая Орехово-Зуевский филиал с красным дипломом в 2017 году, и старший фельдшер Орехово-Зуевской подстанции Вадим Нестеров, серебряный призер конкурса профессионального мастерства 2024 года. Все студенты, заключившие договоры, получили памятные подарки от скорой помощи, а девушки — цветы от профсоюза медработников.

В 2027 году на работу в Подмосковную скорую планируют принять более 200 молодых специалистов из числа выпускников, ранее заключивших целевые договоры.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.