В Щелковской больнице состоится День открытых дверей

31 августа в Щёлковской больнице пройдёт День открытых дверей для жителей Лосино-Петровского и Фрязино. В этот день все желающие смогут пройти осмотр в Центре амбулаторной онкологической помощи, сообщили в администрации городского округа Щёлково.

В рамках осмотра будет проведён первичный осмотр врача-онколога. При необходимости пациенты смогут записаться на маммографию или УЗИ молочных желёз, сдать ПСА-тест на рак предстательной железы и тест на наличие скрытой крови в кале. Также будет проведена диагностика новообразований кожи.

День открытых дверей начнётся в 08:00 и продлится до 13:00.

Запись на осмотр доступна до 16:00 30 августа по телефону 8-925-538-38-30.

Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ГБУЗ Московской области «Щёлковская больница» — это многопрофильный медицинский центр, оказывающий первичную и специализированную медицинскую помощь в пределах нескольких городских округов: Щёлково, Фрязино и Лосино-Петровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.