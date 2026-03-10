В Щелкове врачи спасли недоношенного мальчика весом 1 750 г

В Щелковском перинатальном центре врачи выходили мальчика, родившегося на 32-й неделе беременности с весом 1750 граммов. Почти 40 дней ребенок находился под наблюдением специалистов, после чего его выписали домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мальчик появился на свет на 32-й неделе беременности с весом 1750 граммов и ростом 45 сантиметров. Сразу после рождения его поместили в отделение реанимации новорожденных, где он находился под постоянным наблюдением врачей.

«Ребенок находился в отделении реанимации новорожденных под постоянным наблюдением врачей. Ему проводили лечение для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций. Малыш выхаживался в кувезе, где получал необходимое питание и круглосуточный уход. Врачи следили за его состоянием и корректировали терапию, чтобы помочь окрепнуть. Позже ребенка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

По словам врача, преждевременные роды всегда становятся вызовом для команды перинатального центра. Благодаря слаженной работе специалистов удалось сохранить жизнь ребенку и обеспечить условия для его дальнейшего развития.

Сейчас мальчик весит 2300 граммов, полностью адаптирован к внешней среде и развивается в соответствии с возрастом. Недавно его вместе с матерью выписали домой.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/, где размещена информация о системе родовспоможения региона. Также действует единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону +7 (800) 550-30-03. Он принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.