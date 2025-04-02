В Щелкове открылся семейный центр репродуктивного здоровья

Мужчинам и женщинам, испытывающим репродуктивные сложности, в центре будет оказываться весь спектр медицинской помощи: от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности. Прием пар будут вести врачи акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи, урологи, психологи и другие специалисты.

Центр будет работать для пациентов бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

В общей сложности в Московской области открылось 4 таких центра: в Щелковском, Наро-Фоминском, Коломенском, и Московском областном перинатальных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.