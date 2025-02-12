В Щелкове медработники стали участниками программы «Земля врачам»

В Московской области действует большой комплекс мер социальной поддержки врачей. Один из них — «Земля врачам». С начала этого года участниками программы стали двое врачей Щелковской больницы: врач акушер-гинеколог Татьяна Немцова и врач-терапевт Елена Селедкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала этого года участниками программы стали двое врачей Щелковской больницы: врач акушер-гинеколог Татьяна Немцова и врач-терапевт Елена Селедкова. Татьяна работает в Медвежье-Озерской амбулатории 5 лет, Елена трудится в Трубинской амбулатории 9 лет. Они обе ежедневно помогают людям, оберегая их здоровье.

Стать участником программы может любой медик, который трудоустроен в медучреждении Подмосковья не менее трех лет. Для этого нужно работать по одной из 39 медицинских специальностей, определенных правительством Московской области, не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в собственности земельный участок, предоставленный государством ранее.

Кроме того, для подмосковных медиков доступны также программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробнее о них можно узнать на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.