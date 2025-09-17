В Салехарде теперь можно записаться к аллергологу-иммунологу

В Салехарде начал вести прием долгожданный специалист — иммунолог-аллерголог. Врач принимает пациентов дважды в неделю, выделяя на это по три часа. Записаться на консультацию могут как маленькие пациенты, так и взрослые, однако запись осуществляется через терапевтов и педиатров. Период ожидания может быть достаточно длительным, но существует способ ускорить этот процесс — о нем рассказала корреспондент «Север-Пресс» .

«Записаться к узким специалистам можно только через терапевта. Но чтобы попасть к терапевту, нужно тоже дождаться своей очереди. В сезон ОРВИ сделать это сложно. Талончики разбирают быстро. Мне относительно повезло. Я заболела. Записи к терапевту на дату закрытия больничного не было, и я пошла по живой очереди. Так и записалась к аллергологу-иммунологу», — отметила женщина.

В экстренных случаях можно попытаться попасть на прием к терапевту без предварительной записи и больничного листа, отстояв живую очередь. Однако следует учитывать, что врач имеет право отказать в приеме.

В больнице Салехарда подтвердили, что запись к аллергологу-иммунологу осуществляется исключительно через терапевта или педиатра, и альтернативных способов записи не предусмотрено.

В течение нескольких лет в Салехарде отсутствовал подобный специалист, что вынуждало жителей окружной столицы обращаться за медицинской помощью к врачам в других городах России.