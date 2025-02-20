В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса гриппа птиц

Роспотребнадзор по Сахалинской области в рамках мониторинга в 2024 году исследовал более 15 тысяч образцов материала от диких и домашних птиц и обнаружил мутацию вируса гриппа птиц, которая увеличила способность заражать организмы млекопитающих, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости .

В рамках мониторинга пробы брали не только у диких и домашних птиц, но и у свиней, а также 7,8 тысячи проб взяли у людей, которые из-за профессии часто контактируют как с домашними, так и с дикими птицами.

«Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области, — выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих», — говорится в сообщении.

Также в ответ на участившиеся случаи вспышек птичьего гриппа А (H5N1) на американских молочных фермах Российская Федерация усилила меры контроля. Роспотребнадзор инициировал масштабную программу наблюдения за животноводческими хозяйствами, где содержатся коровы, начиная с декабря 2024 года.

Масштабное исследование охватило 84 региона страны. Специалисты проанализировали свыше 11,6 тысяч образцов от крупного рогатого скота, включая 5 тысяч проб молочной продукции. Также было изучено более 4,2 тысячи образцов, взятых у персонала, работающего с животными. По результатам всех проведенных исследований вирус птичьего гриппа не был обнаружен в собранных материалах.