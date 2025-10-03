сегодня в 11:35

В Рузском муниципальном округе стартовала кампания по вакцинации против краснухи

Подчищающая иммунизация началась в Рузском муниципальном округе с 1 октября 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Решение о проведении вакцинации было принято в связи с увеличением числа заболевших краснухой в России. По данным за прошлый год, в 25 регионах страны было зафиксировано 258 случаев заболевания.

Краснуха представляет особую опасность как вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Особенно внимательными следует быть женщинам детородного возраста, планирующим беременность, поскольку инфекция может нанести серьезный вред будущему ребенку.

Процесс вакцинации организован следующим образом: пациенту необходимо записаться на прием к участковому терапевту, пройти обязательный медицинский осмотр. При отсутствии противопоказаний врач направляет пациента на прививку.

В Рузской поликлинике создан необходимый запас вакцин для проведения иммунизации. Для удобства жителей организован четкий график вакцинации.

Детская вакцинация проводится согласно национальному календарю профилактических прививок: первая вакцинация осуществляется в возрасте 12 месяцев, затем следует ревакцинация в 6 лет.

Взрослым гражданам, которые по каким-либо причинам пропустили сроки вакцинации, предоставляется возможность привиться в поликлинике. Записаться на прием к педиатру можно в специально отведенный день здорового ребенка, который проводится по вторникам.

Администрация Рузского муниципального округа призывает жителей ответственно отнестись к вакцинации как к надежному способу защиты от опасного заболевания и позаботиться о своем здоровье и здоровье будущих поколений.

«Берегите свое здоровье и здоровье будущих поколений! Вакцинация — надежный способ защиты от опасного заболевания,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.