В Рузе прошли учения областной станции скорой помощи и смежных экстренных служб

26 июня в Рузе прошли масштабные учения Московской областной станции скорой медицинской помощи и смежных экстренных служб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По легенде учений автобус с восемнадцатью пассажирами, четверо из которых дети, совершил столкновение с большегрузом. Удар пришелся в область переднего левого колеса, за область защитной арки. В результате удара и повреждения конструктивной целостности автомобиля, находящиеся внутри него пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Прибывшие на место службы отрабатывали алгоритмы оказания помощи в зависимости от категории пострадавших пассажиров. Учитывались возраст, характер повреждений и т. д.

В итоге были отработаны действия руководящего состава и работников экстренных служб при возникновении указанной чрезвычайной ситуации.

«Подобные учения позволяют максимально быстро и адекватно оценивать ситуацию, принимать верные решения и совершенствовать свои профессиональные навыки. Результатом становятся спасенные человеческие жизни,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.