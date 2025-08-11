В российском регионе доля бесплодных мужчин достигла 50%

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, Югра) каждый второй мужчина официально признан бесплодным. Схожая ситуация наблюдается и среди жительниц ХМАО — почти каждая вторая женщина не способна родить ребенка, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

Врачи подчеркнули, что рост бесплодия среди мужчин в Югре — это «большая проблема». В последние годы ситуация стала хуже.

«Если 15 лет назад число бесплодных мужчин составляло 15–20%, то сейчас оно практически сравнялось с количеством женщин, страдающих бесплодием — 50%», — сообщили в медучреждении.

Риск бесплодия возрастает из-за раннего вступления в половую жизнь и распространения болезней, передающихся во время секса. Кроме того, репродуктивный потенциал снижается из-за нарушений гормонального фона, в том числе эндокринных и метаболических расстройств, и воспалительных заболеваний, рассказали в центре.