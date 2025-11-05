В России зарегистрировали первый аналог «Оземпика»

В России появился первый аналог препарата «Оземпик», который применяется для лечения взрослых с сахарным диабетом второго типа. Таблетки «Семальтара» зарегистрировала отечественная биофармацевтическая компания «Промомед», сообщает ТАСС .

«Это первый и на данный момент единственный в России доступный в виде таблеток представитель класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)», — сообщили в пресс-службе производителя.

Препарат будут выпускать в трех дозировках: 3 мг, 7 мг и 14 мг. Его эффективность и безопасность оценивали в восьми исследованиях с участием 8,8 тыс. пациентов. «Семальтара» показала свое преимущество по сравнению с другими гипогликемическими препаратами. Таблетки безопасны и эффективны.

Компания «Промомед» выпускает в стране аналоги «Оземпика» в инъекциях — «Квинсента» и «Велгия». Разрешения на выпуск лекарств имеют также «ПСК Фарма» и «Герофарм».

Ранее японские ученые из университета Киото установили, что препарат «Оземпик» практически не помогает снизить вес людям, которые используют еду для эмоциональной регуляции.

