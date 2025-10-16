В России создали инновационное лечение болезни Альцгеймера

сегодня в 19:27

В Санкт-Петербурге разработали препарат для терапии болезни Альцгеймера

Сотрудники Научно-исследовательского центра экологической безопасности Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) вместе с учеными из СПбГУ и СПбГТИ (ТУ) создали химическое соединение. Оно позволит проводить «точечную» терапию болезни Альцгеймера, а также иных нейродегенеративных недугов, рассказали Газета.ru в Минобрнауки России.

На активность вещества можно влиять с применением лазера. Помимо этого, можно отслеживать его местоположение в организме с помощью люминисценции.

Во время активации вещество может блокировать фермент бутирилхолинэстеразу. Его чрезмерное содержание в организме связано с появлением болезни Альцгеймера.

Соединение такого типа оказалось первым, которое легко растворяется в воде. Это важно для формирования функциональных материалов для биомедицинских применений. Появятся новые возможности для точечной терапии, объяснила старший научный сотрудник Лаборатории натурных эколого-химических исследований НИЦЭБ РАН — СПб ФИЦ РАН Анастасия Егорова.

