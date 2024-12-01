В России растет заболеваемость микроплазменной пневмонией

В РФ увеличивается количество заболевших микоплазменной пневмонией. В группе риска по ней находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом, пишет газета «Известия» .

Как рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, заболеваемость микоплазменной пневмонией сильно поднялась за последний год. Так, в октябре–декабре прошлого года ее выявляли только в 4,9%, то в таком же периоде 2024 года (без учета декабря) показатель вырос до 19,6%, почти вчетверо.

«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле–июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле–сентябре показатель вырос до 21,5%», — добавил Буланов.

Отметил рост заболевания и врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА РФ Сергей Ложкин. Он уточнил, что вспышки микоплазменной пневмонии есть в разных регионах страны. А болезнь протекает не явно, поэтому заболевшие, не зная диагноза, не изолируются и заражают других.

Он пояснил, что у пациентов наблюдается нормальная температура, мокрота не выделяется. Симптомом служит только легкое покашливание, но на него часто на обращают внимания.

Данное заболевание является атипичной формой пневмонии, которая вызывается бактерией Mycoplasma pneumoniae. Хотя у болезни легкие симптомы, она требует специфического лечения, потому что традиционные антибиотики против нее неэффективны.