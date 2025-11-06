В России предложили ограничить продажу энергетиков

Главный невролог Минздрава Свердловской области Андрей Смолкин выступил в программе «Акцент» с предложением о введении ограничений на реализацию энергетических напитков. По его словам, этот напиток негативно влияет на здоровье — истощает центральную нервную систему, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

По словам Смолкина, полностью запрещать продажу таких напитков нецелесообразно, поскольку потребители в любом случае смогут найти способы их приобретения. Однако сократить количество точек продажи было бы правильным решением — это позволит снизить спрос на продукцию.

Специалист объяснил негативное воздействие энергетиков на организм. Он отметил, что после употребления таких напитков центральная нервная система подвергается серьезным перегрузкам. Сначала человек чувствует прилив энергии, но затем быстро наступает обратный эффект — усталость, безразличие, тревожность и подавленное состояние. Регулярное употребление энергетиков приводит к постепенному развитию депрессивных состояний из-за систематического истощения нервной системы.

Смолкин также обратил внимание на состав напитков: концентрация кофеина в них превышает содержание в стандартной порции кофе в двенадцать раз, причем обычно используется искусственный заменитель натурального кофеина. Тем не менее Андрей Смолкин выступает против тотального запрета энергетических напитков.

По его мнению, каждый человек делает выбор самостоятельно. Специалист напомнил, что история знает случаи абсолютных запретов, которые приводили к появлению нелегальных способов распространения. Такая ситуация может оказаться еще более негативной. Смолкин отметил, что запретное всегда привлекает людей сильнее.

