В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Специалисты после первого завозного случая лихорадки чикунгунья работали с контактными лицами и выявили еще двух пациентов с повышенной температурой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Все заболевшие — члены одной семьи, они вместе отдыхали на Шри-Ланке. Проводится исследование биоматериала третьего пациента, у которого также повышенная температура.

Роспотребнадзор по данному факту провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риска распространения данного заболевания в стране нет.

Как ранее РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов, лихорадка чикунгунья начинается с высокой температуры и выраженных суставных болей, отличающих ее от других тропических инфекций. Также через некоторое время появляется сыпь и опухают суставы. Инкубационный период составляет от двух до 12 дней.